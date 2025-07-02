Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BALIKESİR °C, 30°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 33°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 29°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°C Parçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açıkISPARTA °C, 32°C Az bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 27°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutluKONYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 10°C, 24°C Parçalı bulutluDÜZCE 15°C, 27°C Parçalı bulutluSİNOP 18°C, 28°C Parçalı bulutluZONGULDAK 17°C, 24°C Parçalı bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutluRİZE °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutluVAN °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 35°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık