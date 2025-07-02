Saraçhane’deki alçak provokasyona tepki çığ gibi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiler!

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyelerindeki rüşvet ve yolsuzluk çarkını örtbas etmek için Türkiye'deki huzur ve güven ortamına saldırdı. CHP, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının üzerinden 100 gün geçmesi üzerine Saraçhane Meydanı'nda miting yaptı.YÜZLERİ MASKELİ MİLİTANLAR İSLAMİYETİ HEDEF ALDISaraçhane Meydanı'nda toplanan provokatörler, hükümete ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Maskeli bir militan İslamiyet'i hedef alıp 'İslamiyet adı altında şeriat isteyenler bir bir Saraçhane'de asılacaksınız' tehditler yağdırdı.ÖZEL'DEN SKANDAL SÖZLER!CHP Genel Başkanı Özgür Özel de provokatörlere destek çıkarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Özel, 'Bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var; milletin geçmişte Cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi: Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır' şeklinde skandal ifadeler kullandı.BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: 42 ŞÜPHELİ YAKALANDIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gösterilerde 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında 'Bu akşam Saraçhane'de Cumhurbaşkanımıza hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum' ifadelerini kullandı.MİLLETİMİZİN ORTAK DEĞERLERİNE VE İRADESİNE SAYGISIZLIK!Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Saraçhane'deki miting ve eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, 'Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen miting esnasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret ve saldırgan ifade, yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır. Hiçbir demokratik Hukuk Devletinde, kamu düzenini bozan, kişilik haklarını hedef alan ve devletin anayasal organlarını tahkir eden eylemler; düşünce, ifade özgürlüğü ya da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilemez. Unutulmamalıdır ki, Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş, devletimizin başı ve milletimizin temsilcisidir. Bu makama yöneltilen her hakaret; demokratik iradeye, hukuka ve milletimizin birliğine yapılmış bir saldırıdır' ifadelerini kullandı.