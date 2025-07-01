İzmir operasyonunun nasıl başladığını CHP'li isim açıkladı: İşte Tunç Soyer'i gözaltına aldıran suç duyurusu

CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, İzmir Büyükşehir Belediyesine düzenlenen operasyonun nasıl başladığını açıkladı. Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'yi zora sokacak gelişme... İzmir’de başlayan operasyonların düğmesine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bastı. Tugay, İzbeton ve diğer iştiraklerle ilgili şikayetçi oldu. Cemil Tugay bu bilgiyi yalanlıyor ama 2024 tarihinde başlayan soruşturma dosyasında "müşteki- şikayetçi" olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzbeton görünüyor." ifadelerini kullandı.

CHP'ye yakınlığıyla bilenen gazeteci Barış Yarkadaş, İzmir Büyükşehir Belediyesine düzenlenen operasyonun nasıl başladığına dair, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İlginç bir süreç… CHP'yi zora sokacak gelişme… İzmir'de başlayan operasyonların düğmesine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bastı. Tugay, İzbeton ve diğer iştiraklerle ilgili şikayetçi oldu.' ifadelerini kullandı.Yarkadaş, 'Tunç Soyer dönemine dair şikayetlerde bulunan Cemil Tugay'ın verdiği bilgiler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasında “müşteki” olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzbeton'un olduğu öğrenildi.' dedi.'Cemil Tugay bu bilgiyi yalanlıyor ama 2024 tarihinde başlayan soruşturma dosyasında “müşteki- şikayetçi” olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzbeton görünüyor.' diyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:'Gazeteci Hilal Köylü'ye bilgi veren CHP Genel Merkezi yöneticileri de 'Savcılıktan gelen bilgi de o yönde' diyor.Gerçeklerin açığa çıkması yakındır…'