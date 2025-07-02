Leman Dergisi'ne bir soruşturma daha

Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i hedef alan çirkin karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.Tepki çeken karikatürün çizeri dahil 6 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dergi hakkında mali soruşturma başlatıldığını açıkladı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karikatür nedeniyle başlatılan soruşturmada şirketin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan “mali destek” alıp almadığının da araştırıldığını duyurdu.Buna ilişkin Türk Ceza Kanununun '216/1 maddesi' gereğince soruşturma işlemleri başlatıldığı aktırılan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Yürütülen soruşturma sırasında, şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile Yayımcı LM Basın Yayın Limited Şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali soruşturma başlatılmıştır.'Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.