Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde uyuşturucu operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Adana merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, elebaşılığını yurtdışında firari olan Ş.I.'nın yaptığı uyuşturucu organize suç örgütü hedef alındı.Zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 825 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, örgüt üyesi 30 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, 'Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım' ifadelerini kullandı.