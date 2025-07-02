Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde uyuşturucu operasyonu
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda; Adana merkezli 7 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, liderliğini yurt dışına firar eden Ş.I.’nın yaptığı organize suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Toplam 825 kilogram eroin ele geçirildi, örgüt üyesi 30 zehir taciri yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Adana merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, elebaşılığını yurtdışında firari olan Ş.I.'nın yaptığı uyuşturucu organize suç örgütü hedef alındı.
REKOR MİKTARDA EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 825 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, örgüt üyesi 30 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.
BAKAN YERLİKAYA: 'MÜCADELEDE MİLLETİMİZİN DESTEĞİ ÖNEMLİ'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, 'Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım' ifadelerini kullandı.