Vurgunu yaptılar Yunan'a kaçtılar! Tunç Soyer eşi üzerinden...

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.157 gözaltı kararının verildiği operasyonla ilgili çarpıcı detaylar da ortaya çıkmaya başladı. ⁠İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzbeton yolsuzluk operasyonu kapsamında yakalama kararı bulunan şüphelilerin bir kısmının Yunanistan'a kaçtığı öğrenildi.Başsavcılığın mevcuttaki yakalama kararları doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında arama bültenleri çıkarma çalışmaları başlattığı kaydedildi.Öte yandan; CHP belediyelerine yönelik her operasyonda, şüpheli şahısların kaçma girişimleri CHP'den gelen 'Şafak vakti operasyona ne gerek var. Çağırılsalar zaten gelirler' iddialarını boşa düşürdü.Gözaltına alınan eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'e kooperatif kurdurduğu ve belediyeye ait araziyi ihaleye fesat karıştırarak bu kooperatife devrettiği öğrenildi.Soyer'in buna ilişkin iş ve işlemleri Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği, Seferihisar Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Soyer'in ifadeye gitmediği iddia edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son yolsuzluk operasyonu sonrası adı geçen yolsuzluk dosyasını Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığından istediği öğrenildi.Ayrıca; İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki çöp krizi ile birlikte çöp dağları oluşmuş ve temizlik personelleri greve gitmişti. İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çöp toplamaya çıktığı o dönemde DİSK'li çalışanlarca engellenmesi ise basına yansırken, Cemil Tugay'ın yalnızca Tunç Soyer'i değil; maaşlarına zam isteyen DİSK'li belediye işçilerini de savcılığa şikayet ettiği öğrenildi.Belediye Başkanı Tugay'ın şikayeti üzerine işçiler hakkında kamu davası açıldığı, işçilerin ifadeye çağırıldığı, yakında mahkemede davaların görülmeye başlanacağı öğrenildi.DİSK'li işçilerin hak arayış taleplerini iktidara yaranmak ve AK Parti'nin ekmeğine yağ sürmek olarak niteleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin bizzat İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi olması tartışmalara yol açtı.