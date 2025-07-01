CHP'nin 'şaibeli kurultay' davasında flaş karar! Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin 12 sanık hakkında 'oylamaya hile karıştırma' suçundan hazırlanan ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, görevsizlik kararı verilerek itirazların değerlendirilmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada verilen görevsizlik kararı, itiraz üzerine Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.İBB Başkanlığı görevinden yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi.YETKİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEGerekçeli kararında, sanıkların eylemlerinin 'rüşvet' suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine ve sanıklardan Erkan Aydın'ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçildiği için ilgili kanun gereği vekillerin görevde olduğu dönemde yaptıkları iddia edilen suçların Ağır Ceza Mahkemesi yetki alanında olduğunu kaydedildi.GÖREVSİZLİK KARARI KALDIRILDI26. Asliye Ceza Mahkemesi sanık avukatlarının dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine dair itirazını da redderek, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar verdi. Dosya, değerlendirme için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada verilen görevsizlik kararı, itiraz üzerine Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.