Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten mizah dergisine sert tepki! 'Lanetliyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.İstişare toplantılarımızda yerel siyasetle ilgili, uluslararası siyasetle ilgili çok sayıda soru soruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız soruları yanıtladılar. Bugünden sonraki siyasetlerimize derinlik kazandırmak açısından vekillerimizin gündeme getirdiği konular kapsamlı şekilde ele alınacak. Çok sayıda vekil arkadaşımızın uluslararası alanda faaliyetleri var. Gazze'de sürmekte olan soykırımla ilgili olarak, Rusya-Ukrayna savasıyla ilgili vekillerimizin katıldığı platformlar var bunlar da değerlendirildi. İstişare toplantılarımız Ocak ayında başlamıştı. Son aşaması 11-12-13'ünde gerçekleştireceğimiz kamp olacak. İstişare toplantılarımızı Kızılcahamam kampımızla tamamlamış olacağız. Çok başarılı ve verimli oldu."KARİKATÜR SAYGISIZLIĞINI LANETLİYORUZ"Siyasi gündemle ilgili takip ettiğimiz bir konu var. Dün, Peygamber efendimize ve Hz. Musa'ya dönük olarak yapılan saygısızlığa tepkimizi gösterdik. Bir kere daha lanetliyoruz. Burada çok boyutlu bir şeyden bahsediyoruz. Çok uzun zamandır Avrupa'da birtakım faşistler tarafından Kuranı Kerim'e ve Peygamber efendimize yapılan saygısızlığa şahit oluyoruz. İslamofobiyle mücadele ediyoruz. Bunun fikir özgürlüğüyle, sanatla ilgisi yok, bu bir nefret suçudur. Avrupa'da polis güçleri bu saygısızlığı yapanlara güvenlik önlemi alıyordu.Dün hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza buradan hürmetlerimizi iletiyoruz. Bu kutsala, insanlık değerlerine sahip çıkmaktır. Fakat bunlar yapılırken bazı kişilerin polis güçlerine saldırması tabii ki kabul edilemez. Hakkı savunan bir tutum içerisinde kalmak lazım.Cumhurbaşkanımız haftaya DEM Parti heyetini kabul edecekler. Terörsüz Türkiye çalışmaları kararlılıkla sürüyor. O konudaki çalışmalar kendi ritmi içinde ilerliyor. Cumhurbaşkanımızın bugün yapacağı konuşma önemli.Cumhur İttifakı'nın çağrılarıyla başlayan süreç daha sonra devlet politikasına dönüşmüştür.AB'nin anlamadığı konulardan bir tanesi Türkiye'de bir sosyal barış olmayacağı gibi güvenlik de olmayacağı. Avrupa'nın daha vizyoner davranması lazımdı. Bugün birlik kendi bütünlüğünü koruyamaz hale geldi. Avrupa'nın güvenliği açısından Türkiye vazgeçilmezdir. Türkiye'siz Avrupa güvenliği tanımlanamaz. Euofihter ve diğer konularda somut adımlar atılmalı.LANETLİ BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİLERMinimum akıl sağlığı birisinin bunun nasıl anlaşılacağını bilmemesi mümkün değil. Savcılık makamı değerlendirmesini yapacaktır. Bunun nasıl anlaşılacağı çok net. Basit bir dün kavgası değil, siyonist bir soykırımcılıktır. Soruşturma kısmı yapılacaktır. Lanetli bir eylem gerçekleştirmişlerdir.