Korku filmlerini aratmayan olay! Yuttuğu balık kılçığı boynunu delip dışarı çıktı

Bir kadın, balık çorbası içerken boğazına kaçan kılçık nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. İlk başta sıradan bir durum gibi görünen olay, günler sonra korkunç bir şekilde sonuçlandı.Suriyan Buppa-art isimli bir adam, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada eşinin boynunun alt kısmından deriyi delen keskin, beyaz bir iğneye benzeyen cismi gösteren çarpıcı fotoğraflar paylaştı. Bu paylaşımıyla, balık yerken dikkatli olunması gerektiği konusunda insanları uyarmak istediğini belirtti.Eşi Sang Lan, balık çorbası içerken farkında olmadan bir balık kılçığını yuttu ve kısa süre sonra boğazında keskin bir ağrı hissetti. Kendi geleneksel yöntemleriyle (pirinç ya da ekmek kabuğu yiyerek) kılçığı çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bunun üzerine hastaneye gitti, ancak yapılan röntgen muayenesinde hiçbir yabancı cisim tespit edilemedi.Ağrı geçmemesine rağmen çift, kılçığın çıktığını varsayarak hayatlarına devam etti. Ancak iki hafta sonra Sang Lan, boynunda belirgin bir şişlik fark etti. Tiroid kaynaklı olabileceğini düşünerek yeniden doktora başvurdu. İkinci röntgende de herhangi bir sorun görülmedi, sadece ağrı kesici ve ilaçlar verildi.Sang Lan, evde boynuna ağrı bandı yapıştırmaya çalışırken bölgeyi ovuşturduğunda, cildinin altından dışarı doğru bastıran sivri bir cisim fark etti. Hafif baskı uyguladığında, deriyi delen beyaz bir iğne ucu dışarı çıktı.Şok yaşayan çift üçüncü kez hastaneye gitti. Bu kez doktorlar, kadının boynundan 2 cm uzunluğundaki balık kılçığını başarılı bir şekilde çıkardı. Operasyonu gerçekleştiren ekip, daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadıklarını dile getirdi.Olayın ardından konuşan Sang Lan, bir süre ya da belki de ömür boyu balıktan uzak duracağını söyledi. Uzmanlar, balık kılçığının boğaza kaçmasının nadir ancak ciddi sonuçlar doğurabilecek bir durum olduğunu belirtiyor.