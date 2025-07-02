Peygamber Efendimize çirkin saldırıda bulunmuştu! Leman’ın sicili kabarık çıktı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Musa'yı (AS) resmeden sözde mizah dergisi Leman'ın sicili kabarık çıktı.Derginin gündeme gelen skandal çizimle yapmaya çalıştığı İslami değerlere yönelik saldırının ilk olmadığı ortaya çıktı.Geçmişte de İslami değerleri hedef alan dergi, 2010 yılında Hz. Adem ve Hz. Havva'yı 'uygunsuz' şekilde çizmiş, asker ve polisin Güneydoğu'da okullara saldırdığı yönünde bir karikatüre imza atmıştı.Dini ve milli değerlere yönelik saldırılarını sistematik olarak tekrarlayan Leman, Peygamber Efendimize hakaret eden ve Paris merkezli Fransız Charlie Hebdo Dergisi'ne kapaktan destek vermişti.Peygamber Efendimizi resmetme cüretinde bulunan karikatürist Doğan Pehlevan'ın geçmiş tweetleri ortaya çıktı.Milli ve manevi değerlere alenen küfreden Pehlevan, 'İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır', 'Filistin'i s**m ülkem elden gidiyor', 'Mazlum İslamcı yoktur, s**r git bu cumhuriyetten denilmemiş İslamcılar vardır sokaklarda', '15 Temmuz kerizler köprüsü' şeklinde paylaşımları gün yüzüne çıktı.Pehlevan, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında da 'Prime Time'da darbe' tweetini atmıştı.Yapılan basın özgürlüğü değildir. Yapılan ifade özgürlüğü değildir.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Mizah maskesi ardına saklanarak gerçekleştirilen ahlaksız saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum.Sözde karikatür dergisinin bu tutumu hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemez.Başlatılan soruşturma kapsamında çizimi yapan Doğan Pehlevan, grafiker Cebrail Okçu, Müessese Müdürü Ali Yavuz ve Yazı İşleri Müdürü Zafer Aknar gözaltına alındı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün ve diğer Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir'in yurtdışına kaçtığı öğrenildi.CHP Lideri Özgür Özel, 'Yapılmamış bir saygısızlık üzerinden toplumsal lince izin vermem' diyerek dergiye arka çıktı. Özel, 'Herkes doğru yerde durmayı bilecek' dedi.Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) üyeleri, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çizimi yayımlanmasını Taksim Camii önünde protesto etti.Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) üyeleri Taksim Camii önünde protesto için bir araya geldi. Taksim Camii önünde toplanan dernek üyeleri, 'Peygambere hakaret cezasız kalamaz' sloganları atarak, 'Hz. Muhammed'e can feda', 'Özgürlük değil, inanca saldırı' yazılı pankart ve dövizler açtı.Kuran-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte basın açıklamasını okuyan Dernek Sözcüsü Necmettin Irmak, birilerinin tanımadıkları ve kör ideolojilerinden dolayı Hazreti Muhammed'e açık düşmanlık sergilediklerini söyledi.