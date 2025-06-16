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O ilçede istila başladı! Yüzlercesi yola döküldü

Elazığ’ın Palu ilçesinde yüzlerce çekirge yola savruldu. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken vatandaşlar paniğe kapıldı.

Ekleme: 16.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:05 / Editör: Fehmi Öztürk
O ilçede istila başladı! Yüzlercesi yola döküldüDaha önce de birçok kez çekirge istilası ile gündeme gelen ilçe, yine kabusu yaşıyor.

Palu ilçesinde yüzlerce çekirge bir anda yola akın etti.

O ilçede istila başladı! Yüzlercesi yola döküldü

Çekirgeleri karşılarında gören çevredeki vatandaşlar ile sürücüler paniğe kapıldı.

Çevredeki ekili arazilere de zarar veren çekirgeler, cep telefonu kamerasına yansıdı.