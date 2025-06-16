O ilçede istila başladı! Yüzlercesi yola döküldü

Daha önce de birçok kez çekirge istilası ile gündeme gelen ilçe, yine kabusu yaşıyor.Palu ilçesinde yüzlerce çekirge bir anda yola akın etti.Çekirgeleri karşılarında gören çevredeki vatandaşlar ile sürücüler paniğe kapıldı.Çevredeki ekili arazilere de zarar veren çekirgeler, cep telefonu kamerasına yansıdı.