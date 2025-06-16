Bakan duyurdu! Proje başına 50 milyon TL hibe

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;Milli Teknoloji Hamlesi ile kritik teknolojilerde yerli çözümler geliştirmek en önemli hedefimiz."Ulusal Yapay Zekâ Stratejimiz doğrultusunda ‘Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı’nı başlatıyoruz.Proje başına 50 milyon TL'ye varan hibe desteği sunacağımız çağrı ile, hem yapay zekâda Türkçe'nin temsil gücünü artıracak hem de sektörlerimize özel çözümler sunacak büyük dil modelleri geliştirerek ülkemizin teknolojik bağımsızlığını tahkim edeceğiz.Türkiye’yi yapay zekâ teknolojilerinin şekillendirdiği yeni dijital çağın öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya, güvenilir ve yüksek katma değerli çözümlerle yapay zekâ ekosistemimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.Son başvuru tarihi: 29 Ağustos 2025"