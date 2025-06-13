İsrail'in saldırılarının ardından Trump'tan İran'a tehdit! 'Saldırılar daha da acımasızlaşacak'

İsrail'in gece saatlerinde İran topraklarına düzenlediği hava saldırısı, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Saldırılarda İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Feridun Abbasi hayatını kaybetti. Tahran ve Horamabad başta olmak üzere birçok şehirde askeri üsler ve sivil bölgeler hedef alındı, çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu bildirildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer silah kapasitesine hızla yaklaştığını belirterek, operasyonun devam edeceğini açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in operasyonunu desteklerken, İran'a yönelik çok sert uyarılarda bulundu:'İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı.'Trump, bölgedeki büyük yıkıma işaret ederek, 'Zaten büyük ölüm ve yıkım yaşandı ama bu katliamı sona erdirmek için hala zaman var çünkü planlanan sonraki saldırılar daha da acımasız olacak' dedi.Trump, İran'a birçok kez anlaşma yapma şansı tanıdığını belirterek, 'Onlara en sert ifadelerle 'sadece yapın' dedim ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar yaklaşsalar da bunu bir türlü başaramadılar' diye konuştu.Trump ayrıca, ABD'nin bu saldırıya doğrudan katılmadığını ancak İsrail'in savunma hakkını tam anlamıyla desteklediğini ifade etti.İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında, Tahran ve Horamabad gibi kentlerdeki askeri üsler büyük oranda tahrip edildi. Saldırılar sırasında çok sayıda sivilin de yaralandığı ve bazı bölgelerde can kaybının yüksek olduğu bildirildi.Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi'nin öldürülmesi, İran içinde büyük bir şok etkisi yarattı. Öte yandan, saldırıların sivil altyapıya da zarar verdiği ve bölgede geniş çaplı yıkım yaşandığı belirtildi.Görgü tanıkları, patlamaların gece saatlerinde gerçekleştiğini ve büyük panik yarattığını aktardı. İran resmi kaynakları ise saldırının ardından 'misilleme hakkının saklı tutulduğu' mesajını verdi.