Bakanlık açıkladı: Lokanta ve kafelerde tamamen zorunlu oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda satışı ve tüketimi yapılan işletmeler hakkında yeni bir uygulama devreye alındı. Yeni uygulama kapsamında işletmelerde karekod bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Daha önce gönüllük esasıyla gıda satışı ve toplu tüketim yerlerinde uygulamaya alınan karekod uygulaması zorunlu hale getirildi.Yeni uygulama kapsamında kafe ve lokantalarda artık 'gıda işletmesi karekodu'nun tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması gerekecek.Söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esasların tamamı ise bakanlık tarafından belirlenerek resmi internet sitesinde paylaşılacak.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren uygulamanın işletmeler için uyum süresi netleşti. Bakanlık tarafından uygulamaya dair usul ve esasların resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmasıyla birlikte 60 gün süreleri olacak.Bu uygulamanın temel amacının ise tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması ve aynı zamanda işletmelerin denetim durumunu takip etmelerini sağlamak olduğu belirtilmişti.