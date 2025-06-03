Hollanda hükümeti çöktü

Hollanda siyasetinde tansiyon yeniden yükseldi. Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, göçmen politikalarına yönelik taleplerinin koalisyon anlaşmasında yer bulmaması üzerine hükümetten çekildiklerini duyurdu. Bu gelişme, ülkeyi yeniden bir erken seçim atmosferine sürükleyebilir.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Wilders, göçle ilgili taleplerinin karşılık bulmadığını ifade ederek, “Göç politikalarımıza imza atılmadı. Anayasal değişiklik yok. Bu yüzden PVV olarak koalisyondan çekiliyoruz” sözlerine yer verdi.Fransız haber ajansı AFP’de yer alan değerlendirmelere göre, Wilders’in bu çıkışı ülkede erken seçim ihtimalini güçlendirdi. Koalisyonun sarsılması, siyasi istikrarsızlık endişelerini beraberinde getirdi.Geert Wilders, Kasım 2023’te yapılan genel seçimlerde önemli bir sürprize imza atmış ve partisiyle birlikte mecliste belirleyici konuma gelmişti.