Enflasyon rakamları açıkladı...
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, mayısta aylık bazda yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41'e geriledi.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %32,87 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %32,87 artış, ulaştırmada %24,59 artış ve konutta %67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,25, ulaştırmada %4,07 ve konutta %9,34 oldu.
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,71 AZALDI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,71 azalış, ulaştırmada %2,66 artış ve konutta %2,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,18, ulaştırmada %0,40 ve konutta %0,48 oldu.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %34,81 ARTTI, AYLIK %2,25 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,00 artış olarak gerçekleşti.