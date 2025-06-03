Kurban Bayramı ulaşım önlemleri neler? Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: Bayram tatili boyunca bütün Türkiye'den gelen verileri bahsettiğim anlamda işleyerek gerekli yönetim ve müdahaleleri gerçekleştirmiş olacağız bütün saha ekiplerimizle beraber.Yol kesimlerinin daha yoğun olduğunu vurgulamak isterim ve onlara Ankara Kırıkgala ve devamındaki yollar yine İstanbul İzmit Eskişehir Bursa Afyon Samsun'dan başlayıp Sarp'a kadar giden özellikle Trabzon-Rize arası Akçay-Balıkesir Aydın-Kuşadası Elazığ-Malatya Elazığ-Diyarbakır ve Adana-Osmaniye gibi birçok kesim yoğun trafik beklenen güzergahlarımızda buralarda da özel önlemler alıp bir miktar daha yüksek seviyelerde tedbir alacağız.Elbette Ankara İstanbul arası önemli güzergahlardan da bir tanesi.Yine Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarımızdaki taşıt trafiği yoğunluğu büyük oranda artacağını öngördüğümüzden özel yük taşıyan araçlara da sınırlama getireceğiz.Ağırlık ve boyutları karayolları trafik yönetmeliğinin 128. maddesinde belirtilen sınırların üzerinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için düzenlenen özel yük, özel izin, taşıma izin belgeleri 5 Haziran tarihinde 9 Haziran tarihine kadar 5 gün süreyle vermeyeceğiz.Özellikle boyutları farklı olan, yüksek ve geniş boyutlu olan iş makinelerinden tutun bölünemeyen büyük aletlerin, edavatların taşınması, bunlar trafikte mutlaka şerit genişliklerini açtıkları için onları bu bayram boyunca trafiğe çıkarmayarak onları da planladık ve trafiği daha güvenli hale inşallah getirmiş olacağız bu vesileyle.Ayrıca bayram tatili boyunca yol yapım, bakım, onarım çalışmalarını da zorunlu olmadıkça durdurarak trafiğin akışını kesintisiz hale getirmiş olacağız. Böylece trafik kuyruklarının oluşmasını da önlemiş olacağız.Yollardaki trafik işaretlemelerini de titizlikle kontrol ettik, eksikliklerini giderdik, kirlenen lehvaları temizledik, ağaç dalları gibi görüşü engelleyen unsurları ortadan kaldırdık.Ayrıca yol durumundaki anlık değişiklikleri sizlere en kısa yoldan paylaşmak için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün resmi web sitesindeki yol durumu bölümünü güncel tutacağız. Böylece yola çıkmadan önce de vatandaşlarımız en doğru bilgiye ulaşmış olacaklar.Yine Kurban Bayramı tatili döneminde vatandaşlarımızın otobüs bileti bulmada ve fahiş fiyat gibi durumlarda mağduriyet yaşamamaları için yolcu taşımacılığında denetimlerimizi de artırdık.20 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik.Aynı şekilde bundan sonra da korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izin olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari işlem uygulamaya devam edeceğiz.