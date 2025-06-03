Kurban Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş imkanı sağlanacak

Kurban Bayramı dolayısıyla cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler, yakınlarıyla açık görüş yapabilecek.Adalet Bakanlığı, bayram vesilesiyle alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı'nda açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız” açıklamasında bulundu.Açıklamada, 'Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi gereği, bayram ve özel günlerde açık görüş imkânı tanındığı hatırlatıldı. Bu çerçevede, 2025 yılı Kurban Bayramı kapsamında açık görüş uygulamasının detayları kamuoyuyla paylaşıldı.Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutuklular, belirlenen esaslar çerçevesinde açık görüş hakkından yararlanacak.Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma veya hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş ve infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular bu haktan faydalanamayacak.Açık görüşler, her hükümlü ve tutuklu için bir kez olmak üzere yapılacak.Ek-1 listesinde yer alan cezaevlerinde kalanlar için bu listede belirtilen tarihlerde,Ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan bağlı cezaevlerinde kalanlar için Ek-2 listesinde,Müdürlük teşkilatı bulunmayan cezaevlerinde kalanlar için Ek-3 listesinde belirtilen tarihlerde görüşler yapılacak.Yeni açılacak kurumlar da Ek-2'ye göre işlem görecek. Gerekirse ilave gün için Genel Müdürlük'ten izin alınacak.Adli ve örgütlü suçlardan tutuklu ve hükümlüler için ayrı gruplar oluşturulacak. Grupların aynı anda ve yerde görüş yapmasına izin verilmeyecek.Görüş yapılabilecek kişiler yönetmeliğin 9. maddesine göre belirlenmiş olup, ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar yalnızca birinci derece yakınlarıyla görüşebilecek. Akrabalık, resmî belgeyle ispatlanmalı.Cezaevi yönetimleri görüş gününe kadar gruplar oluşturacak, tarih ve saatler hem duyurulacak hem de tutuklu ve hükümlülere tebliğ edilecek.Görüş sonrası tutuklu ve hükümlüler arandıktan sonra sayım yapılacak, ardından ziyaretçilerin çıkışına izin verilecek.İzdiham, firar ve karışıklıkları önlemek için başsavcılık ve cezaevi yönetimleri kollukla işbirliği içinde önlem alacak.Açık görüşler, cezaevine ait özel bölümde veya müdürün uygun göreceği başka bir alanda yapılacak.Görüş süresi, yetişkinler için en az 30 dakika, en fazla 90 dakika; çocuklar için en az 1 saat, en fazla 3 saat olacak. Tüm görüşler 09.00–17.00 saatleri arasında yapılacak.Aynı haftaya denk gelen kapalı ve açık görüşlerde, tutuklular tercihlerini yazılı olarak bildirecek. Aylık açık görüş hakkı, çakışma durumunda başka bir kapalı görüşle telafi edilecek.Belirtilen gün ve saat dışında görüş yapılamayacak. Aynı kişiye ikinci defa görüş hakkı verilmeyecek.Açık görüşlerin izlendiği veya kayıt altına alındığı gerekçesiyle yazılı veya görsel basına izin verilmeyecek.Açık görüş günlerinde değişiklik yapılması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacak