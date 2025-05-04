Aydın'da define avcıları suçüstü yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, tarihi mirası korumaya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında kaçak kazı yapan üç şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi’nde sit alanı içinde kaçak kazı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen baskında, tarihi eser arayışıyla izinsiz kazı yapan R.İ. (54), A.B. (53) ve F.T. (43) isimli şahıslar kazı sırasında yakalandı.Olay yerinde yapılan aramalarda tarihi eser aramada kullanılan çeşitli malzemelere de el konuldu. Jandarma, şüphelilerin yanında 1 adet dedektör, 1 el dedektörü, 3 metal çubuk, 1 gece görüş pointer, 1 fener ve 13 farklı kazı aleti ele geçirdi.Gözaltına alınan üç zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şahıslar hakkında tutuklama kararı vererek cezaevine gönderdi.