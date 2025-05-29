Bakan Fidan Kiev yolunda! Polonya’dan trenle hareket etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova temaslarının ardından Ukrayna'ya 2 günlük ziyarette bulunuyor.Bakan Fidan, ziyaret için Polonya'nın Rzeszow kentine 1 saat uzaklıktaki Przemysl Glowny İstasyonu'ndan trenle Kiev'e hareket etti.Ukrayna hava sahasının savaşın başladığı 2022'den bu yana kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya ziyaretler Polonya üzerinden yapılıyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi liderlerin de Ukrayna ziyaretlerinde kullandığı zırhlı tren ile Bakan Fidan'ın yolculuğunun yaklaşık 10 saat sürmesi ön görülüyor.Bakan Fidan'ın Ukrayna ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmihal ile bir araya gelmesi bekleniyor.Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya Federasyonu (RF) heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüşmesi bekleniyor.Bakan Fidan'ın görüşmelerinde Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık temelinde tesis edilen iş birliği çerçevesinde ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.Yine Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yinelemesi, Rusya Ukrayna savaşının giderek ağırlaşan olumsuz etkilerine dikkat çekerek, savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının gerekliliği ile adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması ihtiyacına vurgu yapması ön görülüyor. Bu amaca yönelik Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yerine getirmeye, bu çerçevede, Rusya ile Ukrayna arasındaki müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmesi bekleniyor.Bakan Fidan'ın görüşmelerde ayrıca Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının önemine dikkat çekeceği, Ukrayna'nın yeniden inşasında Türkiye'nin rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtmesi bekleniyor. Fidan'ın, Türkiye'nin, Kırım Tatarlarının durumuna verdiği önemi de hatırlatması ön görülüyor.Bakan Fidan'ın, ziyaret kapsamında ayrıca, Kırım Tatarlarının Milli Lideri olan Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere Kırım Tatarı ve Gagauz Türkü soydaşlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.