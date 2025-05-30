Kremlin duyurdu! 2 Haziran'da İstanbul'da olacağız

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin İstanbul’a doğru yola çıktığını ve 2 Haziran’da Kiev ile yeni bir tur müzakereye hazır olacağını söyledi.Ukrayna'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Trump, Putin ve Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da görüşebileceğini söylemiş, 2 Haziran tarihini işaret etmişti.İlk görüşme 16 Mayıs 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilmişti.Bu, Mart 2022'den bu yana taraflar arasındaki ilk doğrudan temas oldu. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yaptı. Görüşmelerde, her iki taraf da 1.000'er savaş esirinin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını kabul etti. Ancak, kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaşma sağlanamadı. Ukrayna heyeti derhal ateşkes çağrısında bulunurken, Rusya tarafı uzun vadeli bir barışı hedeflediklerini belirtti.