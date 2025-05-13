Mehmet Şimşek'ten cari açık yorumu: Tahminimizin altında gerçekleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ödemeler dengesi verileriyle ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Şimşek, "Cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ödemeler dengesi verileriyle ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.Bakan Şimşek, 'Cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz' ifadelerini kullandı.Mehmet Şimşek açıklamalarında şunları söyledi:Martta yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz.Küresel belirsizlikler nedeniyle artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatı yüksek seyrediyor. Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi.İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor.Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artıyor.Ayrıntılar geliyor...