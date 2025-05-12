Diyarbakır Valiliği açıkladı! Hepsine el konuldu

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır ve Eğil Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır'ın Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi maksadıyla hava destekli narko-terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.Operasyon sonucunda 8 zehir tacirinin yakalandığı bildirilen açıklamada, 1 milyon 94 bin 950 kök kenevir ve 333 bin 850 kök skunk olmak üzere toplam 1 milyon 428 bin 800 kök kenevir ve skunk ele geçirildiği kaydedildi.