İBB’nin çöktüğü Mehmet İlhan Gülay her şeyi itiraf etti: İmar karşılığında 10 milyon dolar bağış yaptık!

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren iş insanı Mehmet İlhan Gülay'ın ifadesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla dönen rantı bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 'mali suçlar' soruşturması kapsamında ifadesi alındıktan sonra tutuklanan Nişantaşı City's, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi birçok şirketin sahibi Mehmet İlhan Gülay, cezaevinden ifade vermek istediğini belirtince İstanbul Çağlayan Adliyesine getirildi. Gülay, 6 Mayıs'ta hem savcılıkta hem de İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdiğini belirterek, önceki beyanlarında eksiklikler olduğunu fark ettiği için 7 Mayıs'ta yeniden ifade verdi. Gülay, ifadesinde İBB ile yaşadıkları süreci detaylı şekilde anlattı.Gülay'ın ifadesine göre, İstanbul Ataşehir'de yer alan 1046 ada 200 parsel numaralı taşınmaz 2018 yılında şirketi tarafından Bainbridge Holding A.Ş.'den satın alındı. Ancak satın alma sırasında taşınmazın imar planına ilişkin davalar devam etmekteydi. Bu davalarda geçmiş imar planlarının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiş, ancak kararlar henüz kesinleşmemişti. Sonrasında, İBB Meclisi 2018 yılının Kasım ayında planların yeniden değerlendirilmesini kararlaştırdı. 2019 yerel seçimlerinden sonra İBB yönetiminin Ekrem İmamoğlu'na geçmesiyle birlikte, şirketle iletişime İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut geçti. Süreci daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yakup Öner devraldı. Görüşmelerde, Gülay'ın şirketinden inşa edilecek taşınmazdan 5.400 metrekarelik bir bölümün İBB'ye bağışlanması talep edildi. Aksi takdirde imar süreçlerinin durdurulacağı belirtildi. Gülay 'Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olması akabinde Şirketimizce belediye ile bu konuda herhangi bir iletişime geçilmemişken; o dönem İBB Genel Sekreteri olan Yavuz Erkut isimli İBB yöneticisi arayarak şirketimizle görüşmek istemiştir' dedi.Gülay bu baskılar karşısında, 'Talepleri kabul etmek zorunda kaldık' dedi. Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'deki başkanlık binasında yüz yüze görüştüğünü belirten Gülay, İmamoğlu'nun 'Bu süreci Yakup Öner, Yavuz Erkut ve Buğra Gökçe yürütecek, onların dedikleri benim talimatımdır' dediğini söyledi. Şirket ve İBB arasında 24 Kasım 2023'te imzalanan protokol ile 5 bin metrekare konut ve 400 metrekare ticari alan olmak üzere toplam 5 bin 400 metrekarelik alanın İBB'ye devri kararlaştırıldı. Şu anda inşaat devam ettiği için tapu devri gerçekleşmemiş olsa da, 3 bin 590 metrekarelik kısmı üzerinde İBB lehine intifa hakkı tapuya resmen şerh edildi.Gülay, 'İlgili taşınmazların İBB'ye devredilmesi sonrasında bu taşınmazları kimlere devredeceklerini ya da nasıl kullanacaklarını bilmiyorum. Ben veya hissedarı olduğum şirket tarafından da kimseye şahsi menfaat sağlanmamıştır. Yaklaşık 10 milyon dolar tutarındaki taşınmazı bağışlamak zorunda kaldık. Tarafımıza iletilen taleplerin kabul edilmemesi ve 5 bin 400 metrekarenin İBB'ye bağışlanmaması durumunda bize zorluk çıkaracaklarını, İBB'nin zorunlu olduğu iş ve işlemleri yapmaktan imtina edeceğini biliyordum, bu nedenle ilgili protokolü imzaladık. Belediye elindeki imkanları ve gücü kullanarak bizleri bu bağışa zorlamıştır. Bu protokolün imza sürecinde yasal olarak yapması gereken imar planlarının yapımını ve takip eden işlemlerin gerçekleştirilmesini çok uzun süreler sürüncemede bırakmıştır. Birçok yatırım yaparak ve borca girerek edindiğimiz taşınmazdan yasal hakkımıza uygun olarak yararlanabilmek için bu protokolü imzalamak zorunda bırakıldık. Ben ve şirketimiz mağdur konumundayız' diyerek, İBB'nin kamu gücünü kötüye kullandığını söyledi.Gülay'ın itiraflarına göre yalnızca 5 bin 400 metrekarelik bağışla kalınmadı. İBB ayrıca, şirkete ait alanda bir metro durağının da bulunduğu belirtildi. Bu taleplerin de 'zorla kabulettirildiği' savunan Mehmet İlhan Gülay, 'İBB bu süreci siyasi ve idari gücünü kullanarak yönetti. Tüm baskılar, Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Yakup Öner, Buğra Gökçe ve Kaan Sürmegöz tarafından gerçekleştirildi. Mağdur edildim. Şikayetçiyim' ifadelerini kullandı. Gülay'ın avukatları İBB ile şirket arasında yapılan protokolü savcılığa da sundu.