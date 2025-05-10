Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; Marmara'da kuzey yönlerden, İç Anadolu ile Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden iç kesimlerde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu ile Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi esmesi tahmin ediliyor.Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın; Marmara'da kuzey yönlerden, İç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ve Göller yöresi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 -80 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Konya ve Karaman haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ÇANKIRI °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.KONYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı7 9Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 34°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 34°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 30°CParçalı ve az bulutlu