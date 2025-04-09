Yer Bursa: Otopark çalışanına silahlı saldırı!

Bursa'da otopark çalışanı, motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı...

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Gençler Sokak'ta meydana geldi. Otoparkın önüne motosikletle gelen şüpheliler, tabancayla 10 el ateş açıp, uzaklaştı. Mermilerin isabet ettiği otopark çalışanı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.