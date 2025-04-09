İhalelerinin şartnamelerini sızdır rüşveti kap! Reklam rüşvetleri Özgür Özel’in satranç arkadaşına

Adana'da 2023 yılının Aralık ayında büyükşehir belediyesine yönelik 'İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, yolsuzluk' davasının sanığı Mete Çelebi'nin CHP'nin Adana İl 2'nci başkanı olarak görev de bulunması 'Pes' dedirtti.Operasyonda tutuklanan daha sonra serbest bırakılan ve tutuksuz yargılaması süren Mete Çelebi'nin CHP Gene Başkanı Özgür Özel'in satranç arkadaşı olduğu da fotoğraflarla gün yüzüne çıktı.Özgür Özel'in Adana ziyaretlerinde mahkeme dosyasında 'Rüşvet Sanığı' olarak adı geçen Mete Çelebi ile bir araya gelerek satranç oynadığı öğrenildi. Mete Çelebi'nin aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın da 'kankası' olarak biliniyor.Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 'Reklam ihalelerine fesat karıştırma, rüşvet ve yolsuzluk' olayının gerçekleştiği yönünde 18 Aralık 2023'te operasyon gerçekleştirmişti.Operasyonda Başkan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvvet Sızlı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yüşa Davarcı, geri destek memuru Mehmet İlker Utuş, Eylül Ajans sahibi Tahir Cem Oğulhan, ajans sahipleri Süleyman Aydoğan, Semih Dizidar ile dönemin CHP Gençlik kolları Başkanı Mete Çelebi'nin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5 kişi tutuklanmıştı.Reklam ihalelerinin şartnamesini sızdıran ve daha sonra CHP Adana İl 2. Başkanlığı görevine getirilen Mete Çelebi ile firmalar arasındaki para trafiği Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından hazırlanan 878 sayfalık fezlekede yerini aldı.Mete Çelebi'nin Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yüklü miktarlarda fatura kesen ve şaibeli bilboard işleriyle anılan Cem Tahir Oğulhan'ın sahibi olduğu Eylül Ajansta sigortalı çalışıyormuş gibi gösterildiği de polis tarafından belgelendi.Çelebi'nin belediyede hazırlanan ihale şartnamelerini Semih Dizidar'ın sahibi olduğu Paragraf Ajansa, Süleyman Aydoğan ve kardeşlerinin ortağı olduğu Aydoğan Ahşap ve Reklam şirketi ile Tahir Cem Oğulhan'la birlikte hazırladıkları şartnamelerle belediyenin nasıl talan edildiği polisin teknik ve fiziki takip sonucu gün yüzüne çıkartıldı.Zeydan Karalar'ın başkanlığı döneminde Adana Büyükşehir belediyesinin reklam ihale işlerinin neredeyse tamamını kazanan bu firmalar daha önce şartnameyi kendilerine sızdıran ve şu an CHP Adana İl 2'nci başkanlığı koltuğunda oturan Mete Çelebi'nin banka hesaplarına 1 milyon 823 bin TL rüşvet yatırdığı mahkeme dosyasında yerini aldı.Mete Çelebi'nin aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adana'ya her gelişinde satranç oynadıkları fotoğraf da ortaya çıktı.