iPhone kullanıcıları dikkat: Bu güvenlik açıkları verilerinizi ifşa edebilir

Hindistan Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (CERT-In), Apple kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu.Kurum, Apple cihazlarındaki bir dizi güvenlik açığının, siber saldırılara yol açabileceğini ve kullanıcı verilerini tehlikeye atabileceğini açıkladı.Özellikle birden fazla Apple ürünü kullanan kişi ve kuruluşların bu uyarıyı dikkate alması gerekiyor.CERT-In'in duyurusunda, keşfedilen güvenlik açıklarının oluşturduğu potansiyel riskler ayrıntılı olarak açıklanıyor. Saldırganlar, bu açıkları kullanarak:Hassas verilere erişebilir,Keyfi kod çalıştırabilir,Güvenlik kısıtlamalarını aşabilir,Hizmet reddi (DoS) koşullarını tetikleyebilir,Kimlik doğrulamasını atlayabilir,Yükseltilmiş ayrıcalıklar elde edebilir,Hedeflenen sistemde sahtecilik saldırıları gerçekleştirebilir.Kurum, bu açıkları yüksek riskli olarak değerlendirerek, kötüye kullanılmaları halinde bireysel ve kurumsal kullanıcılar için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.CERT-In, iOS, macOS, Safari veya diğer Apple platformlarının eski sürümlerini kullanan kullanıcıları, cihazlarını derhal güncellemeye çağırıyor.Uyarıda, gerekli güncellemelerin yapılmaması durumunda kullanıcıların veri ihlalleri, cihaz kontrolünün kaybı ve hizmet kesintileri gibi ciddi risklerle karşı karşıya kalabileceği vurgulanıyor.Bu güvenlik açıkları, iPhone, iPad, MacBook, Apple TV ve Vision Pro kulaklıklar gibi birçok Apple cihazını etkiliyor.