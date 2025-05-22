İstanbul'da özel halk otobüsleri kontak kapattı! İBB halkı yine yolda bıraktı! Vatandaş isyan etti...

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu.Özel halk otobüsleri bugün İstanbul'da kontak kapatırken, sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluşmaya başladı.Esenler Kazım Karabekir durağında Aksaray istikametine otobüs bekleyenler, özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine uzun süre durakta bekledi.Otobüslere binmekten umudunu kesenler ise taksi kullandı.Mağduriyet yaşayan vatandaşların birisi, 'Burada otobüs şoförlerini değil halkı mağdur ediyorlar. Halkı rezil ediyorlar. Herkes işine geç kalıyor. Ben de işime geç kaldım. Geç kalırsak telefon açıp söyleyeceğiz. Başka çaresi var mı?' dedi.Oktay Kılıç, 'İnsanlar mağdur oluyor ister istemez. Haberimiz bile yok.' derken, Sebahattin Şişmanoğlu,'Bizim için çok büyük sıkıntı. Burada saatlerce işe gidemeyenler var.' ifadelerini kullandı.Habibe Böcek ise, 'Çok mağduruz. Bir saat oldu burada bekleyeli. Avcılar Firuzköy'e işe gidiyorum. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz.' dedi.