AK Partili esnaflara zulüm: Mansur Yavaş'ın prensi onlarca kişiyi işsiz bıraktı

Ankara'nın sakin ve manevi değeri yüksek ilçelerinden Çamlıdere'de, bağımsız olarak seçilen Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın, seçim sonrasında AK Parti'ye yakın esnafa yönelik tavırları ilçede büyük tepkiye yol açtı. Çamlıdere'de hem turizm hem de yerel ekonomi büyük bir darbe alırken, 3 lokanta 1 düğün salonuna kilit vurdu bayram öncesi 50'ye yakın kişi işsiz kaldı.31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışıp seçimi kazanan Adem Ceylan, geçmişte AK Parti saflarında siyaset yapmasına rağmen, seçimi kazanmasının ardından AK Parti'ye yakın isimleri hedef almaya başladı. İlçede önemli işletmelerin ruhsatları iptal edildi, sözleşmeleri feshedildi, ve birçok esnaf yerinden edilerek işletmelerini kapatmak zorunda kaldı.Restoranlar, düğün salonları ve özellikle turizmin can damarı olan Gölpark'taki işletmeler kapatılırken, Semerkand Sofrası gibi manevi turizme katkı sağlayan tesisler dahi hedef oldu. Bu kararlar sonucunda sadece birkaç ayda onlarca kişi işsiz kaldı, Çamlıdere turizmi ise büyük yara aldı.Çamlıdere Belediyesi'nin AK Parti Meclis Üyesi Burak Yalçın, yaşanan gelişmelerle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Yalçın, 'Belediye Başkanımız, geçmişte AK Parti sayesinde önemli görevlerde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı yaptı. AK Parti sayesinde Ankara'da önemli hizmetlerde yer aldı. Bugün geldiğimiz noktada, adeta CHP'li bir belediye başkanı gibi davranıyor,' dedi.Yalçın sözlerine şöyle devam etti:'Seçim bitti, siyaset geride kaldı. Ama Sayın Başkan hâlâ seçim döneminin rövanşını alır gibi AK Parti'ye yakın duran esnafa yönelik cezalandırıcı uygulamalar yapıyor. Turizmin göz bebeği olan işletmeler birer birer kapatıldı. Çamlıdere'de bugün düğün yapılacak bir salon dahi yok.'Başkan Adem Ceylan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la olan yakın ilişkisine de dikkat çeken Yalçın, 'Belediye başkanının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok iyi bir ilişkisi var adeta prensi. Ancak Çamlıdere'ye Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir hizmet gelmiyor. Sadece kilitli taş döşeme gibi küçük projeler yapılıyor. Belediye başkanı, sanki CHP'li bir belediye gibi davranıyor' diyerek, Çamlıdere'nin sahipsiz bırakıldığını vurguladı.Yalçın, Ceylan'ın AK Parti döneminde başlatılan projeleri sahiplenip kendi projesi gibi sunmasının da doğru olmadığını belirtti:'Doğalgaz dönüşümü, çarşı projesi gibi hizmetler AK Parti'nin eseridir. Şimdi bunları kendine mal etmeye çalışıyor. Ama yeni tek bir hizmet yok. Tek yapılan şey, AK Parti'ye destek veren esnafı cezalandırmak.'İlçede halkın büyük bir kısmı yaşananlardan rahatsız. Bayram öncesi ekmeğini kaybeden onlarca çalışan, kapanan işletmeler ve kaybolan turizm gelirleri nedeniyle ilçe ekonomisi zor günler yaşıyor. Vatandaşlar, Başkan Ceylan'dan hizmet beklerken, siyasi hesapların öne çıkmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.