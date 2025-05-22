ABD-Türkiye çalışma grubu Siyonistlerin radarında: İsrail için endişe verici! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nüfuzu rahatsız etti

ABD merkezli Yahudi gazetesi JNS, 'ABD-Türkiye çalışma grubu Suriye konusunda 'ortak öncelikler' konusunda iş birliği yapacak' başlıklı bir haber yayımladı.Haberde, Ankara ile Washington'un Suriye konusunda ortak görüş paylaşmasının İsrail için endişe verici bir gelişme olduğu kaydedildi.JNS haberinde, 'ABD Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye'nin 'Suriye konusunda ortak bir vizyona sahip olduğunu' duyurdu. Bu durum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir devam eden Yahudi devletini kınama alışkanlığı göz önüne alındığında, İsrail açısından endişe verici bir gelişme.' ifadeleri kullanıldı.ABD-Türkiye Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, her iki tarafın da 'Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda iş birliği ve koordinasyonu artırmaya kararlı' olduğu belirtildi.Haberde, Tel Aviv yönetiminin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yükselişinden tedirginlik duyduğu bildirildi.ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Riyad'da Şara ile yaptığı görüşmenin ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı planladığını duyurdu.JNS, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu'daki nüfuzunun arttığının altını çizdi. Trump'ın, Suriye kararının Başkan Erdoğan'ın etkisinden kaynaklı olduğuna vurgu yapıldı.