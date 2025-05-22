ABD-Türkiye çalışma grubu Siyonistlerin radarında: İsrail için endişe verici! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nüfuzu rahatsız etti
ABD-Türkiye Suriye çalışma grubu toplantısı 20 Mayıs'ta Washington'da gerçekleşti. Zirve sonrası açıklamada Suriye'de ortak vizyon vurgusu yapıldı. Bu durum Siyonistleri panikletti. Yahudi gazete JNS, yaşanan son gelişmeleri "İsrail açısından endişe verici bir gelişme" olarak tanımladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu'daki artan etkisinin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında etkili olduğundan bahsedildi.
ABD merkezli Yahudi gazetesi JNS, 'ABD-Türkiye çalışma grubu Suriye konusunda 'ortak öncelikler' konusunda iş birliği yapacak' başlıklı bir haber yayımladı.
ABD TÜRKİYE ÇALIŞMA GRUBU İSRAİL'İ PANİKLETTİ
Haberde, Ankara ile Washington'un Suriye konusunda ortak görüş paylaşmasının İsrail için endişe verici bir gelişme olduğu kaydedildi.
JNS haberinde, 'ABD Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye'nin 'Suriye konusunda ortak bir vizyona sahip olduğunu' duyurdu. Bu durum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir devam eden Yahudi devletini kınama alışkanlığı göz önüne alındığında, İsrail açısından endişe verici bir gelişme.' ifadeleri kullanıldı.
SURİYE'DE İSTİKRAR OLMASI SİYONİSTLERİ ENDİŞELENDİRİYOR
ABD-Türkiye Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, her iki tarafın da 'Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda iş birliği ve koordinasyonu artırmaya kararlı' olduğu belirtildi.
Haberde, Tel Aviv yönetiminin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yükselişinden tedirginlik duyduğu bildirildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARTAN ETKİSİ TRUMP'I ETKİLİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Riyad'da Şara ile yaptığı görüşmenin ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı planladığını duyurdu.
JNS, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu'daki nüfuzunun arttığının altını çizdi. Trump'ın, Suriye kararının Başkan Erdoğan'ın etkisinden kaynaklı olduğuna vurgu yapıldı.