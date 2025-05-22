3 yıllık enflasyon tahmini belli oluyor: Fatih Karahan enflasyon raporunu açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılına ilişkin ikinci Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı ile açıklıyor. Toplantı kapsamında yıl sonu ile önümüzdeki iki yıla yönelik enflasyon tahminleri paylaşılacak. Yılın ilk enflasyon raporunda TCMB, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yılı için ise yüzde 8 olarak açıklamıştı.Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, TCMB olarak proaktif bir biçimde gerekli adımları attık.Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlik yüksek seviyelerini koruyor.Finansal piyasalardaki oynaklık arttı.Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hale gelmiştir.Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor.Mal enflasyonu düşük seviyelerde seyrediyor. Öte yandan bu sürece son dönemde belirsizliklerin de yoğunlaştığı bir tablo eşlik etti.Yurt içi talep ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde seyretmiştir.Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.Sanayi ve hizmet üretimi ilk çeyrekte arttı.