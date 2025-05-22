Koparan bin pişman! Dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor

Dünyada sadece Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yaşayan endemik bir bitki türü olan 'Tüylü Çan Çiçeği' için harekete geçen jandarma ekipleri kontrollerine aralıksız devam ediyor.Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, sadece Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası ve Söke ilçesi Eski Doğanbey Mahallesi'nde yetişen ve nesli tehlike altında endemik türlerden Tüylü Çan Çiçeği bitkisinin yetiştiği bölgeleri kontrol etti. 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Madde gereğince Tüylü Çan Çiçeği bitkisinin koparılması ya da zarar verilmesi halinde 557 bin 212 TL para cezası uygulanıyor.Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Söke ilçesi Eski Doğanbey mahallesi sınırları içerisinde yetişen koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 557 bin 212 lira idari para cezası bulunan endemik bitki türü Tüylü Çan Çiceği'nin kontrolü yapılmıştır. Bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlara Tüylü Çan Çiçeği ve orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili ‘Her Şey Elimizde' mottosuyla bilgilendirme yapılarak ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar broşürü dağıtılmıştır' ifadeleri yer aldı.