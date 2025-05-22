Ordu-Giresun Havalimanı 10 yılda 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 22 Mayıs 2015 yılında hizmete alınan Ordu-Giresun Havalimanı'nın, Karadeniz'in coğrafi zorluklarına karşı geliştirilen örnek bir mühendislik eseri olduğunu belirterek, 'Ordu-Giresun Havalimanı sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik, turistik ve sosyal gelişimini destekleyen bir cazibe merkezidir' dedi.Ordu-Giresun Havalimanı'nın, açıldığı günden bugüne kadar 8,8 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, 'Karadeniz'in iki önemli ilini buluşturan bu havalimanımız, bölge halkının hava ulaşımına erişimini kolaylaştırmakla kalmadı; turizm ve ticaret potansiyelini de artırdı. Açıldığı yıl yaklaşık 223 bin olan yolcu sayısı yüzde 329 artarak 2024 yılında bir milyona yaklaştı' ifadelerini kullandı.Ordu-Giresun Havalimanı'nın tüm tesislerinin tamamının deniz üzerine inşa edildiğini hatırlatan Uraloğlu, '7 bin 435 metre mendirek, 9 bin 170 metre çevre yolu ve 2,3 milyon metrekare dolgu alanıyla bu projeyi hayata geçirdik. 3 bin metre uzunluğundaki pistimiz, teknik bloklarımız, kulemiz ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli terminal binamızla bölgeye bir ulaşım eseri kazandırdık' açıklamasında bulundu.Uraloğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nı çevreci vizyon doğrultusunda geliştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, 'Havalimanımız, Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamındadır. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Karbon Akreditasyonu Programı'nda Seviye 2 sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda erişilebilirlik belgesiyle, her vatandaşımız için ulaşılabilir bir tesis konumundadır' dedi.