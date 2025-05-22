Netanyahu bu kez Katar'ı hedef aldı! 'Düşman devlet ilan edeceğiz'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal ettiği Filistin topraklarında devam eden ve yoğunlaşan saldırının sonunda Gazze Şeridi'nin tamamının kendi kontrolleri altında olacağını iddia etti. Netanyahu ayrıca Katar'ı hedef aldı ve bu devleti düşman ilan edeceklerini söyledi.

Kudüs'te basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarında düzenledikleri saldırıların sonunda Gazze Şeridi'nin tamamının kendi kontroller altında olacağını öne sürdü.Netanyahu, Gazze'de tutulan rehinelerin geri dönmesini sağlamak için 'geçici bir ateşkes' için hazır olduğunu söyledi ve bunlardan 20'sinin 'kesinlikle' hayatta olduğunu ekledi.Netanyahu, 'Rehineleri serbest bırakmak için geçici bir ateşkes seçeneği varsa; hazır olacağız' diye ekledi ve 'kesinlikle hayatta olan 20 rehine olduğunu' söyledi.Öte yandan Netanyahu, İsrail'in muhtemelen Hamas lideri Muhammed Sinvar'ı öldürdüğünü söyledi. Bu ayın başlarında Güney Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen İsrail hava saldırısı Sinvar'ı hedef aldı. Ancak ölüm haberi ne İsrail ne de Hamas tarafından doğrulanmıştı.Netanyahu, ayrıca Katar'ı hedef aldı ve bu devleti düşman ilan edeceklerini söyledi.