Şifre belirlerken dikkat! Kart şifrenizde bu rakamların yer almaması gerekiyormuş

Kredi kartı kullanımı her geçen gün artarken, dijital dünyadaki güvenlik açıkları da giderek daha büyük tehditler oluşturmaya başladı.Özellikle online alışveriş ve temassız ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kredi kartları artık sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda siber saldırganlar için cazip bir hedef haline geldi.Nakit paranın alım gücünün düştüğü, kartlı harcamaların günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldiği günümüzde, kredi kartı şifre güvenliği hiç olmadığı kadar önemli.Ancak uzmanlar, kullanıcıların büyük çoğunluğunun bu konuda ciddi hatalar yaptığını ve bilinçsiz şifre tercihleriyle kendi güvenliklerini tehlikeye attığını aktararak 4 haneden oluşan şifrelerde yer almaması gereken rakamları sıraladılar.Siber güvenlik araştırmalarına göre, 4 haneli kart şifreleri arasında en çok tercih edilen kombinasyonlar arasında “1234”, “0000”, “1111” ve doğum yılı rakamları bulunuyor.Bu tür şifreler, dolandırıcılar tarafından ilk denenenler arasında yer alıyor. Hatta bazı otomatik yazılımlar, en yaygın kullanılan bu kombinasyonları saniyeler içinde test ederek hesaplara erişim sağlayabiliyor.Uzmanlar, şifre oluştururken tahmin edilmesi zor, rastgele sayı kombinasyonları kullanılmasını öneriyor. Aynı zamanda kart şifresinin telefon PIN koduyla aynı olmaması ve periyodik olarak değiştirilmesi de önemli bir güvenlik adımı olarak öne çıkıyor.