Kuryeler için yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kuryelik mesleği az tehlikeli statüden tehlikeli sınıfa alındı.Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kurye ve kargo şirketlerine bazı yeni yükümlülükler getiriyor.Düzenleme kuryelere emeklilik için yıpranma hakkı getirmiyor. Ancak işverenin iş sağlığı ve güvenliği açısından yükümlülükleri artıyor.İş güvenliği uzmanı görevlendirme şartı, çalışan başına ayda 10 dakikadan 20 dakikaya çıkarılıyor. İş yeri hekimi görevlendirme süresi şartı da aynı oranda yükseltilecek.Karar kendi hesabına çalışan kuryeleri etkilemeyecek.Mayıs ayı içinde daha önce de motokuryeler ilk defa kayıt altına alınarak 1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Yetki belgelerinin e-Devlet'te indirimli olacağı bildirilmişti. Kurye taşımacılığında yeni kurallar, gönderilerin teslim sırasında kontrol edilebileceği ve kadın şoför istihdamına destek verileceği aktarılmıştı.