Korkutan helikopter kazası! Son durum ne?
Nagazaki eyaleti açıklarında bir ambulans helikopter arızalanarak denize düştü, kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Dünya genelinde yaşanan uçak kazalarındaki artış dikkat çekiyor.
Özellikle ABD'de çoğunlukla rastlanan uçak kazaları, Azerbaycan ve Güney Kore'de yaşanan ölümlü kazalarla perçinlenmişti.
Kazalara ilişkin soru işaretleri sürerken, bir kaza da Japonya'da yaşandı.
AMBULANS HELİKOPTER DENİZE DÜŞTÜ
Nagazaki eyaleti açıklarında seyreden ambulans helikopterin arızalanarak denize düştüğü öğrenildi.
Japonya Sahil Güvenliği, dün öğleden sonra Tsushima Adası'ndan Fukuoka'daki bir hastaneye gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra iletişimin kesildiği hava ambulansının denize düştüğünü açıkladı.
3 ÖLÜ
Yetkililer, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise kurtarıldığını belirtti.
Japonya Sahil Güvenliği olayla ilgili inceleme başlattı.
Özellikle ABD'de çoğunlukla rastlanan uçak kazaları, Azerbaycan ve Güney Kore'de yaşanan ölümlü kazalarla perçinlenmişti.
Kazalara ilişkin soru işaretleri sürerken, bir kaza da Japonya'da yaşandı.
AMBULANS HELİKOPTER DENİZE DÜŞTÜ
Nagazaki eyaleti açıklarında seyreden ambulans helikopterin arızalanarak denize düştüğü öğrenildi.
Japonya Sahil Güvenliği, dün öğleden sonra Tsushima Adası'ndan Fukuoka'daki bir hastaneye gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra iletişimin kesildiği hava ambulansının denize düştüğünü açıkladı.
3 ÖLÜ
Yetkililer, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise kurtarıldığını belirtti.
Japonya Sahil Güvenliği olayla ilgili inceleme başlattı.