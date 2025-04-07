Korkutan helikopter kazası! Son durum ne?

Dünya genelinde yaşanan uçak kazalarındaki artış dikkat çekiyor.Özellikle ABD'de çoğunlukla rastlanan uçak kazaları, Azerbaycan ve Güney Kore'de yaşanan ölümlü kazalarla perçinlenmişti.Kazalara ilişkin soru işaretleri sürerken, bir kaza da Japonya'da yaşandı.Nagazaki eyaleti açıklarında seyreden ambulans helikopterin arızalanarak denize düştüğü öğrenildi.Japonya Sahil Güvenliği, dün öğleden sonra Tsushima Adası'ndan Fukuoka'daki bir hastaneye gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra iletişimin kesildiği hava ambulansının denize düştüğünü açıkladı.Yetkililer, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise kurtarıldığını belirtti.Japonya Sahil Güvenliği olayla ilgili inceleme başlattı.