Kızamık alarmı! Bir çocuk daha hayatını kaybetti

ABD'de kızamık salgını nedeniyle can kayıpları artıyor. Texas eyaletinde 8 yaşında bir kız çocuğunun kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, hastalıktan ölen çocuk sayısı 2'ye yükseldi.Üniversite Tıp Merkezi Başkan Yardımcısı Aaron Davis, daha önce herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan 8 yaşındaki çocuğuna aşı yaptırılmadığını, kızamık nedeniyle komplikasyonlar yaşadıktan sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti. Davis yaptığı açıklamada, "Bu talihsiz olay, aşılamanın önemini vurgulamaktadır. Kızamık, son derece bulaşıcı bir hastalıktır ve özellikle aşısız kişilerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir" dedi.ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını düşündüğünü söyleyerek, "Oldukça küçük bir sayı. Bu, insanların uzun yıllardır bildiği bir şey. Bu yeni bir durum değil. Ne olacağını göreceğiz. Eğer ilerlerse, harekete geçmemiz gerekecek. Çok güçlü harekete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy ise yaptığı açıklamada, "Herkes aşılanmalı. Kızamık için bir tedavi yok. Kızamık geçirmekle hiçbir fayda yok. Sağlık yetkilileri, bir başka çocuk hayatını kaybetmeden önce bunu açıkça belirtmeli" çağrısında bulundu.ABD genelinde 600'den fazla kızamık vakası kaydedildiABD genelinde bu yıl şu ana kadar 600'den fazla kızamık vakası kaydedilirken, bunların 480'den fazlasının Texas'tan bildirildiği öğrenildi.Son 10 yılda ABD'de kızamık nedeniyle gerçekleşen ilk ölüm Şubat ayında olduŞubat ayında Texas'ta 1 çocuk aynı hastalıktan hayatını kaybetmiş ve son 10 yılda ABD'de kızamık nedeniyle gerçekleşen ilk ölüm olmuştu. New Mexico eyaletinde ise geçtiğimiz ay kızamık testi pozitif çıkan bir kişi yaşamını yitirmişti.