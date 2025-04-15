Yapay zeka dünyasında dev adım! GPT-4.1 sahneye çıkıyor

Modelin en büyük farklarından biri ise bağlam işleme kapasitesinde yaşanan büyük sıçrama. Önceki sürüm GPT-4o'nun 128.000 token'lık bağlam sınırı, GPT-4.1 ile birlikte 1 milyon token'a çıkmış durumda. Bu da özellikle metin, görsel ve video gibi çok modlu içeriklerin analizinde derinlemesine bağlam takibi ve ilişkilendirme imkânı sağlıyor.GPT-4.1, yalnızca ana modelle değil, farklı ihtiyaçlara hitap eden varyasyonlarla da sahnede. Geliştiriciler için uygun maliyetli GPT-4.1 Mini, daha düşük sistem gereksinimleriyle çalışan GPT-4.1 Nano ile birlikte toplam üç versiyonla sunuldu. Nano sürüm, şimdiye kadarki en küçük ve en hızlı OpenAI modeli olarak lanse edildi.OpenAI, GPT-4.1'in fiyatını da aşağı çekerek dikkatleri üzerine topladı.Yeni model, GPT-4o'ya kıyasla yüzde 26 daha ucuz olacak. Bu indirim, özellikle yapay zekâ pazarındaki artan rekabet ortamında stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Verimliliğiyle öne çıkan DeepSeek gibi yeni rakiplerin pazarda yer bulmaya başlaması, fiyat-performans dengesini her zamankinden daha önemli hale getiriyor.GPT-4.1'in lansmanı, OpenAI'nin 30 Nisan itibarıyla GPT-4 modelini ChatGPT üzerinden aşamalı olarak kaldırma kararını da beraberinde getirdi. Ayrıca, GPT-4.5'in ön izleme sürümünün de 14 Temmuz itibarıyla API erişiminden kaldırılacağı duyuruldu.OpenAI'nin bir sonraki büyük modeli GPT-5 içinse biraz daha beklemek gerekecek. CEO Sam Altman, daha önce yaptığı açıklamada GPT-5'in tanıtımının birkaç ay ertelendiğini açıklamıştı.