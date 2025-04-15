Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Kurye ile gönderilen ilaçlar: Amerika’da gerçekleşen transfer

Sağlık skandalı iddiasına konu olan olay İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğinde yaşandı. CİMER üzerinden ihbarda bulunan bir kadın kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti.İhbara konu olay iddiaya göre şu şekilde gelişti. Kadın doğum polikliniği "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler altında genç kadınlara kurye aracılığı ile hormon ve yumurta artırıcı bir ilaç gönderdi.2 hafta boyunca bu ilacı kullanan kadınlar yurtdışına gönderilerek oradaki hastanelerin tüp bebek merkezinde yumurtaların satışı yapıldı. Bu kadınlara ilaç kullanımı sonucunda çıkan olgun yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20 ile 40 bin lira arasında değişen para teklifleri sunuldu.Yapılan bu usulsüzlüğün klinikle koordineli kişilerce yapıldığı belirtilen ihbarda, işlem süresince kadınlara çeşitli tahliller, saç ve göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler de yapıldı.İleride doğan çocuklardan miras hakkı iddia edememesi için imzalar alındı. Paraya ihtiyacı olan 20-30 yaş aralığındaki genç kadınların kandırılarak bu uygulamanın yapıldığı ve Amerika'daki bir şirketle koordineli işlemlerin gerçekleştirildiği iddia edildi.Kadınların kullandığı ilacın zararı olmadığının söylendiği ancak prospektüsün incelendiğinde felç, erken menopoz gibi birçok yan etkisinin bulunduğu aktarılan dilekçede, "Kandırılan insanların sağlığı ile oynanıyor. Organ kaçakçılığına teşvik ediliyorlar" dedi.İhbar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri kliniğe giderek araştırmalar yaptı. İlgili ilacın birkaç hastaya reçete edildiğini belirledi.Klinikte çalışan doktorlar ise adet düzensizliği, kanama gibi ilgili tanılara göre ilacın hastalara verildiğini ve illegal durumla alakalarının olmadığını, suçlamayı kabul etmediklerini belirtti.Ancak savunmaları uygun görmeyen Sağlık Bakanlığı reçeteleme yapan 2 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Savunmalarının uygun görülmemesinin yanı sıra, şikayet konusunun oldukça mühim olduğunu kaydeden Bakanlık, soruşturmanın başlatılmasını ve varsa suçları dava açılarak cezalandırılmalarını istedi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Organ Ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması Ve Nakli Hakkında Kanun'na muhalafet" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalafet" suçlarından soruşturma başlattı.