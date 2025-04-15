Türkiye'nin havası en temiz şehirleri belli oldu: Güncel liste açıklandı! İlk 3 şehir herkesi şaşırtıyor...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınladığı rapora göre; hava kirliliği eşik değerlerinin altında, 'temiz hava' soluyan yalnızca 7 ülke bulunuyor. Avustralya, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Mauritius, Yeni Zelanda ve Grenada bu ülkeler arasında.7 bin 812 kentte yaklaşık 30 bin hava kalitesi izleme istasyonunda veriler toplandı. Havası en kirli ülke ise; Bangladeş olarak birinci sıraya yerleşti. Burada yaşayan insanlar, olması gereken değerden yaklaşık 15 kat daha 'kirli' bir hava soluyordu.Dünya Sağlık Örgütü, temiz hava solumak için PM2.5 değerinin en fazla 5 μg/m3 olması gerektiğini vurguluyor. Fakat rapora göre; 134 ülkenin 124'ü kirli hava solumaya devam ediyor.Türkiye'de ise havası en kirli noktalar belirlendi ve kömür ve odun yakıtı sebebiyle Iğdır ilk sırada yer aldı.Havası en kirli ikinci şehir ise; Osmaniye olarak listelendi.Sakarya Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu Hendek ise havası en kirli olan üçüncü noktaydı. Gaziantep ve Nilüfer ise listenin dördüncü ve beşinci kentlerini oluşturdular.Yayınlanan rapora göre ise havası en temiz noktalar oldukça şaşırtıcıydı. İşte o liste...1. İSTANBUL - ARIKÖY2. KASTAMONU AĞLI3. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI4. ÇANKIRI5. ESKİŞEHİR - HASANBEY6. KIRŞEHİR7. ANKARA - ETİMESGUT