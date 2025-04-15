Moda Sahili'nde korkutan görüntü! Tüm sahili kapladı
Kadıköy Moda Sahili'nde kaydedilen görüntüler endişeye neden oldu. Özellikle kayalıklara yakın bölgelerde yoğun şekilde görülen denizanaları sahil boyunca deniz yüzeyini kapladı.
İstanbul Kadıköy Moda Sahili'nde deniz yüzeyini çok sayıda denizanası kapladı. Kayalıklara yakın noktada toplu halde bulunan denizanaları, çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Tüm sahili kaplayan ve kıyıda oluşan denizanası yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.
'DENİZANALARI KIYIYA VURUYOR'
İlçe sakinlerinden Doğan Keskin, 'Buralar 1960'lı yıllarda plajdı. Biz çocukluğumuzda gelir buralarda yüzerdik. Kanaatimce, İstanbul nüfusu arttıkça, önlem alınmadıkça kanalizasyon sistemlerinin de düzgün olmaması nedeniyle bu hale geldi. Fabrika ve evsel pislikler Marmara denizine boşaltıldı ve bugün denizanaları kıyıya vuruyor. Denizanalarının çoğu ölü vaziyette. Daha yoğun olduğu dönemler de oluyor. Lodos olduğunda daha çok görüyoruz' dedi.