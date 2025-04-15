Beyaz Saray’dan flaş karar! Gazze protestoları sonrası hedefteydi: Harvard Üniversitesi fonları donduruldu!

ABD Başkanı Donad Trump yönetimi, taleplerine uymayan Harvard Üniversitesinin 2,2 milyar dolarlık fonunu kesti. Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin Filistin yanlısı protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gözden geçirmesi taleplerini reddetmesi üzerine harekete geçti.ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi.Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık fonu kesmekle tehdit ettiği Harvard Üniversitesi, Trump'ın taleplerini kabul etmeyeceğini belirtmişti.ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde. Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin 'sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla' soruşturma açıldığını duyurmuştu.Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı. Trump yönetiminin 'antisemitizmle mücadele' politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.