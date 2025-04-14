Günde 10 adet üretiyor! Tanesi 15 bin TL

70 yaşındaki Mesut Uz, Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 60 yıldır gelişen teknolojiye rağmen el emeğiyle zurna üretiyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonunun açıldığını ve yoğun mesaiye başladığını söyleyen Mesut Uz, günde ortalama 10 zurna üretiyor.İşi devam ettirecek çırak yetiştiremediğini ifade eden Uz, genç neslin bu tür zanaatlara ilgisizliğinden de yakındı.Zurna yapımını anlatan Uz, 'Zurna, kayısı ağacından yapılır. Kayısı ağacının gövdelerini genelde Malatya'dan veya çevredeki bölgelerden temin ederiz. Meyve vermeyen veya kurumuş olan ağaçları alıp işliyoruz. Bu ağaçlar genellikle 2-3 yıl kurutulur. Sonrasında zurna yapmak için işlemeye başlarız. Ağaç kuruduktan sonra tasarlanır. Tasarlandıktan sonra üst kısmı alınır ve şekil verilir. Daha sonra içi oyulur, çevrilir, delikleri açılır ve perdeler ayarlanır. Zurnanın baş kısmında ‘çimşir' ağacından yapılan bir başlık yer alır. Bu başlığa ‘nezik' deriz. Onu da ayrıca hazırlıyoruz. Son olarak zurnaya kamış veya metem dediğimiz kısımlar takılır. Bu kısmı da müzisyen getirir, çalar ve akortları kontrol eder. Eksik veya hatalı yer varsa biz burada düzeltiriz. Sonra herkes memleketine döner, zurnasını çalar' dedi.Düğün sezonunun başlamasıyla talebin çoğaldığını söyleyen usta Uz, 'Düğün sezonu başladı. Ama Gaziantep'te çok yoğun bir talep yok. Zaten ben buradaki piyasayla çok ilgilenmiyorum. Daha çok Adana, İstanbul, Ankara, Kayseri, Maraş, Göksun, Osmaniye gibi şehirlerden talep gelir. Hatta Türkiye'nin birçok yerinden müşterilerimiz olur. Çünkü Antep zurnası, başka yerlerde yapılan zurnalara uymaz. Mesela İstanbul'da sahne zurnası vardır. Ama bizimki halay zurnasıdır ve bu tarz, Antep dışında pek bulunmaz. Halay bitmediği sürece, düğünler sürdüğü sürece zurna da yaşar. Ama bir gün davul tükenirse, zurna da tükenir' şeklinde konuştu.Zurna fiyatları ile ilgili bilgi veren usta Uz, '5 bin TL'ye de zurna var, 10 bin TL'ye de, 15 bin TL'ye de. Fiyat, zurnanın işçiliğine, malzemesine ve detaylarına göre değişir' diye konuştu.