Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Başakşehir ilçesi dev bir narkotik operasyonuna sahne oldu. Yüzlerce kilo uuşturucu maddenin ele geçirildiği openrasyonunu detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya payşlaştı.Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışma ile hayata geçirildiğini belirtti. Operasyon kapsamında Başakşehir ‘de 2 araç ve 1 adrese yönelik baskın düzenlendiğini belirterek, 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.Operasyonda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alınırken Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım."