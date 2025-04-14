İmamoğlu İnşaat'tan alt sözleşmeyle rant vurgunu! CHP'li belediyeden kıyak

Edremit İlçesi Güre Mahallesinde bulunan ve çok uzun yıllar (sabunhane) Sabun Fabrikası olarak hizmet verdikten sonra mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen 350 yıllık tarihi binanın ranta kurban edildiği ortaya çıktı.Tarihi yapı, 2016 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, sergi, söyleşi, atölye ve sanat gibi kültür etkinlikleri yapılması şartıyla CHP'li Edremit Belediyesine tahsis edilmişti.Ancak bu tarihi yapının, dönemin CHP'li Belediye Başkanı ve İmamoğlu ailesinin yakın dostu olan Selman Hasan Arslan tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte 2019 yılında İmamoğlu inşaata 250 TL gibi sembolik bir rakamla kiraya verdiği anlaşıldı.İmamoğlu İnşaatın, kiracısı olduğu, 236 metrekare ve 53 metrekarelik 2 bağımsız bölümden oluşan toplam 290 metrekarelik tarihi yapıyı, alt bir sözleşme imzalayarak, İmamoğlu İnşaatın hafriyat işlerini yapan Tarhanlar İnşaat Sanayi isimli şirkete 60 Bin TL'ye kiraladığı ortaya çıktı.Kiracının kiracısı olan yandaş şirket ise, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun 10.04.2015 tarih ve 4360 sayılı kararı ile, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak belirlenmesine rağmen tarihi yapıyı alkollü restorana çevirdi.Kültür mirası yapının, alkollü mekana çevrilmesi tepki çekerken, yapının bulunduğu alanın tapuda "yeşil alan" olarak görünmesi ise dikkat çekti.