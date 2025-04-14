Ekrem İmamoğlu 6 yılda İBB’yi batırdı! Yapılan borcun karşılığı bulunamadı

Yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 yılda 1 trilyon 171 milyar TL bütçe harcamanın yanı sıra İBB'yi büyük bir borç sarmalına soktu.Tarihinde ilk kez borçlanamayacak duruma getirilen İBB'nin, 2019 yılında 31 milyar TL olan borcu 9 kat artarak 2024 yılı sonu itibariyle 264 milyar 915 milyon 101 bin TL'ye yükseldi.İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019 yılından bu yana merkezi idareden gelen ödenekler ve iştirak şirketlerle birlikte son 6 yılda toplam 1 trilyon 171 milyar TL bütçe harcandı.Dev bütçenin yanı sıra İBB yönetimi iç ve dış borçlanma için İBB meclisinden defalarca yetki aldı.2019'da 30 milyar 858 milyon 845 bin TL olan İBB'nin toplam iç ve dış borcu sırasıyla;2020'de 43 milyar 402 milyon 786 TL'ye, 2021'de 57 milyar 602 milyon 11 bin TL'ye, 2022'de 82 milyar 75 milyon 422 bin TL'ye, 2023'te 150 milyar 837 milyon 180 bin TL'ye, 2024 yılı sonu itibariyle ise 2020 yılına oranla tam 9 kat artarak 264 milyar 915 milyon 564 bin TL'ye yükseldi.İBB'nin 267 milyar TL'lik güncel borcuna İBB bünyesindeki 31 iştirak şirketin borcunun dahil olmadığı öğrenildi. İştiraklerin borcunun da bu rakama eklenmesiyle birlikte İBB'nin yekûn borcunun yaklaşık 400 milyar TL olduğu ön görülüyor.Öte yandan İBB'nin dev borcuna ilişkin yapılan incelemelerde borcun bir karşılığının olmadığı görüldü.Yapılan borçlanmaların tasarruf dışı alanlara, konser, etkinlik ve reklam gibi alanlara harcandığı tespit edildi.