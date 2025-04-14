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Beyaz Gazete
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Aydın'da başıboş köpekler, hayvan pazarını mesken tuttu

Kentte cuma günleri açık olan hayvan pazarı başıboş köpeklerin meskeni oldu. Pazarda sürü halinde dolaşan onlarca köpek dikkat çekiyor.

Aydın'da başıboş köpekler, hayvan pazarını mesken tuttu
Ekleme: 14.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:18 / Editör: Atilla Özbir
Aydın'da başıboş köpekler, hayvan pazarını mesken tuttu
Geçen yıl, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına rağmen pek çok şehirde olduğu Aydın'da da başıboş köpekler halen önemli sıkıntılardan biri olmaya devam ediyor.

SORUN ÇÖZÜLEMEDİ

Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınıp kısırlaştırıldıktan sahiplendirilmesi hedefleniyor.

Ancak 'sokak köpeği' sorunu halen devam ediyor.

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

Kadın ve çocukları korkutan sokak köpeklerinin bu bölgede yiyecek bulmasından dolayı daha çok buralara mesken edindiğini belirten çevre sakinleri, "Bu hayvanların şehir merkezlerinde olması daha çok rahatsızlık verici" diye konuştular.

Aydın'da başıboş köpekler, hayvan pazarını mesken tuttu