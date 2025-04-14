Instagram ya da TikTok değil… Mart ayında en çok indirilen uygulama bakın hangisiymiş

Mart ayı verileri açıklandı, dijital dünyanın yeni yıldızı şaşırttı. Instagram ve TikTok gibi devleri geride bırakarak en çok indirilen uygulama bakın hangisi oldu.

Dijital dünyanın nabzını tutan uygulama analiz firması Appfigures, Mart 2025'e dair en çok indirilen uygulamalar listesini paylaştı.Bu veriler, uzun bir aradan sonra dijital tahtın el değiştirdiğini ve sosyal medya devlerinin artık zirvede yer almadığını gözler önüne serdi.Son yıllarda “en çok indirilen uygulamalar” listesinin vazgeçilmez liderleri haline gelen Instagram ve TikTok, Mart ayında şaşırtıcı bir şekilde ilk sırayı kaybetti.Listenin zirvesinde bakın hangi uygulama yer aldı.ChatGPT – 46 milyonInstagram – 46 milyonTikTok – 45 milyonFacebook – 36 milyonWhatsApp – 35 milyonTemu – 32 milyonCapcut – 27 milyonTelegram – 25 milyonSnapchat – 23 milyonThreads – 23 milyon